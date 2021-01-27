Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Ocak çeyrek altın fiyatı ve uzman yorumları
Altın fiyatlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. 'Güvenli liman' olarak tanımlanan altının yeni günde ne kadar olduğu, gramının ne kadardan işlem gördüğü ve diğer bilgileri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları gram, çeyrek ve diğer tüm seçenekleri ile anlık olarak takip edilen yatırım araçları arasında yer alıyor. Peki, çeyrek altın ne kadar? Gram altın, ons altın ne kadardan işlem görüyor?
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 438 liradan işlem görüyor. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 437,2 liradan tamamladı. İşte, 27 Ocak 2021 en güncel altın fiyatları...
Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 438 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 709 lira, Cumhuriyet altını da 2.907 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.848 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar nedeniyle altının ons fiyatının yön arayışında olduğunu söyledi.
Bugün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla birlikte ABD'de dayanıklı mal siparişleri verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.840 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.
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