Altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatı

Piyasaların kapalı olduğu cumartesi günü altın fiyatları kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da 439,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 439,70 liradan, 2 bin 896 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 917 liradan, 401 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 405 liradan, 2 bin 830 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 850 liradan, bin 415 liradan alınan Yarım Ziynet bin 425 liradan ve 708 liradan alınan Çeyrek Ziynet 713 liradan satıldı.



Borsa, altın, dolar ve euro yatırımcısına haftalık bazda kaybettirdi



Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,47, altının gram satış fiyatı yüzde 0,82, Dolar/TL yüzde 1,57, Euro/TL yüzde 1,64 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.431,32, en yüksek 1.560,13 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,47 azalarak 1.473,45 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,82 kayıpla 434,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,83 azalışla 2.884,00 liraya geriledi. Geçen hafta 710,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 705,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,57 değer kaybederek 7,2950 liraya, euro da yüzde 1,64 azalarak 8,8660 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,60, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,79 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,30 ile para piyasası fonları oldu.