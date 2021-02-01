Altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Şubat gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında son durum ve altın yorumları

Altın fiyatları ne kadar oldu? soruları haftanın ilk iş gününün ilk işlem dakikalarından bu yana devam ediyor. Var olan altın yatırımlarını değerlendirmek isteyenler veya ilk kez yatırım yapacak olanlar altın fiyatları anlık takibi ve uzman yorumlarıyla bir karara varmak istiyor. Ons altındaki istikrar devam etse de dolar kurundaki düşüş gram altın fiyatlarını da etkileyerek düşüşe geçirdi. Peki, gram ve çeyrek altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte altın fiyatları canlı takip ekranı ve uzmanların altın yorumları...

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 697,00 lira, Cumhuriyet altını 2.855,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,20 düşüşle 430,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 439,50 439,70 430,00 430,20

Cumhuriyet Ata Lira 2.896,00 2.917,00 2.834,00 2.855,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 401,00 405,00 392,00 396,00

Lira(Tam) Ziynet 2.830,00 2.850,00 2.769,00 2.789,00

Yarım Ziynet 1.415,00 1.425,00 1.385,00 1.395,00

Çeyrek Ziynet 708,00 713,00 692,00 697,00

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI



Borsa, altın, dolar ve euro yatırımcısına haftalık bazda kaybettirdi



Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,47, altının gram satış fiyatı yüzde 0,82, Dolar/TL yüzde 1,57, Euro/TL yüzde 1,64 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.431,32, en yüksek 1.560,13 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,47 azalarak 1.473,45 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,82 kayıpla 434,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,83 azalışla 2.884,00 liraya geriledi. Geçen hafta 710,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 705,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,57 değer kaybederek 7,2950 liraya, euro da yüzde 1,64 azalarak 8,8660 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,60, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,79 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,30 ile para piyasası fonları oldu.

ONS ALTINDA İSTİKRAR DEVAM EDİYOR

Ons altın grafiğine baktığımızda ise son günlerde istikrarlı bir duruş sergileniyor. 1850-1870 dolar seviyesinde hareket eden ons altına rağmen dolardaki düşüş gram altını aşağı çekmeyi başarıyor.

Piyasalar yeni haftada bunlara odaklanacak

Yeni haftada İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, yoğunlaşan veri gündemi, açıklanacak şirket finansal sonuçları ve Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler takip edilecek.

Küresel piyasalarda geçtiğimiz haftanın odağında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları, "GameStop" olayı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka ve ölüm sayıları, aşı tedarikinde yaşanan sorunlar ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmeler yer alırken, başlıca borsalar 13 haftanın en yüksek değer kaybını kaydetti.

Bu hafta ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, yoğunlaşan veri gündemi, açıklanacak şirket finansal sonuçları ve Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler takip edilecek.

1 Şubat ile başlayan haftanın veri takviminde çarşamba yayımlanacak ADP özel sektör istihdamı ile ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), perşembe günü fabrika siparişleri ve cuma günü tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile teşvik paketine ilişkin haber akışının takip edilecek. GameStop ile ortaya çıkan ve piyasaların zayıf karnı olarak nitelendirilebilecek sorunlar ise uzun bir süre daha gündemi meşgul edecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 seviyesinin önemli destek konumuna geldiğini belirterek, 1.525 puanın ise direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Bu hafta yurt içinde çarşamba açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yatırımcıların odağında bulunurken, pazartesi imalat sanayi PMI, perşembe reel efektif döviz kuru ve cuma hazine nakit dengesiyle birlikte hafta boyunca bazı şirketlerin finansal sonuçları takip edilecek.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 1,48 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,48) göre bir önceki ay yüzde 14,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,75'e çıkacağı hesaplanıyor.