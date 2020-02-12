Haber Giriş: 12.02.2020 - 17:35,
Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu?
Piyasaların kapanmasıyla birlikte altın fiyatlarının son durumu merak konusu oldu. Özellikle çeyrek altının ne kadardan işlem gördüğü ve gram altının günü nasıl kapattığı yatırımcılar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 azalışla 304,20 liradan tamamladı. İşte, 12 Şubat 2020 altın fiyatlarında son durum...
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 494,00 lira, Cumhuriyet altını 2.024,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 düşüşle 304,20 liradan işlem gördü.
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