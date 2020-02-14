Altın fiyatları haftayı ne kadardan kapattı? 14 Şubat anlık yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları

14 Şubat Cuma günü altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 306,5 lira seviyesinde işlem gördü. Gün boyu altın grafiklerinde dalgalanmaya yaşayan altın akşam saatlerinde serbest piyasa hareketini tamamladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,33 artışla 308,20 liradan kapattı. Peki, tam ve yarım altın ne kadara alınıyor? İşte, altın fiyatlarında son durum ve canlı altın fiyatları takibi.

ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 501,00 lira, Cumhuriyet altını 2.051,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,33 yükselişle 308,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 307,00 307,20 308,00 308,20

Cumhuriyet Ata Lira 2.023,00 2.044,00 2.030,00 2.051,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 280,00 284,00 281,00 285,00

Lira(Tam) Ziynet 1.977,00 1.997,00 1.984,00 2.004,00

Yarım Ziynet 989,00 999,00 992,00 1002,00

Çeyrek Ziynet 494,00 499,00 496,00 501,00

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