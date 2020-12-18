Altın fiyatları haftanın son işlem gününde ne kadar oldu? İşte güncel anlık altın fiyatları…

Altın fiyatları güvenli liman olarak altına yönelen vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 469,80 lira seviyesinde hareket eden gram altın yeni güne yükseliş trendinde başladı. Peki, altın fiyatları en son kadar oldu? İşte 18 Aralık altın fiyatları…



ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



Gram altın günün ilk ışıklarında; 467 TL’den işlem görüyor. 757,90 alınan çeyrek altın 765,40 TL’den, 1.515,80 TL’den alınan yarım altın 1.529,40 TL’den, 3.027,50 TL’den alınan cumhuriyet altını 3.050,10 TL’den işlem görüyor.

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ANALİSTLERİN ALTIN YORUMLARI



Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasına karşın Fed Başkanı Jerome Powell'ın risklere vurgu yaparak, mali yardımların önemine dikkati çekmesinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.880 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.



17 ARALIK KAPANIŞ ALTIN FİYATLARI



Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 470 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 469,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 470 liradan, 3 bin 96 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 117 liradan, 428,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 432,50 liradan, 3 bin 26 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 46 liradan, bin 512 liradan alınan Yarım Ziynet bin 523 liradan ve 756 liradan alınan Çeyrek Ziynet 761 liradan satıldı.





