Altın fiyatları hafta sonu ne kadar oldu? 8 Şubat 2020 gram - çeyrek ve tam altın fiyatı

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte altın fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. Özellikle çeyrek altın fiyatlarının şu saatler itibariyle ne kadardan seyrettiği merak konusu oldu. İşte, 8 Şubat 2020 en güncel altın fiyatları...

Altının gram fiyatı serbest piyasada 303 lira seviyesinden serbest piyasada işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları 483 lira alış ve 494 lira alış fiyatı olarak serbest piyasada işlem görüyor.

Yatırımcıların gözdesi cumhuriyet altını ise 1.997,00 liradan alınırken, yarım altın 964,37 liradan kendine alıcı buluyor.

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