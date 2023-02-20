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Altın fiyatları hafif yükselişte

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Altın fiyatları hafif yükselişte
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 09:07

Küresel enflasyon sorunu nedeniyle merkez bankalarının faiz artırımına devam edeceği sinyalleri altın fiyatlarını bir miktar geriletmişti. Ons altındaki yükselişle birlikte gram altın da hareketlendi.

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Altın fiyatlarında volatilite başladı. Geçtiğimiz hafta merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceğinin sinyalini vermesiyle birlikte ons altında düşüş gerçekleşmişti. Düşüşün etkisiyle birlikte gram altın fiyatlarında da gerileme yaşanmış gram altın 1103 liraya kadar düşmüştü.

Yeni haftaya altın fiyatları hafif primli başlangıç yaptı. Geçtiğimiz hafta 1818 dolara kadar gerileyen ons altı bu haftaya 1841 dolar seviyesinden başladı. Ons altın gün içinde en düşük 1837 dolar, en yüksek de 1844 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 1844 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

GRAM ALTIN DA YÜKSELİŞTE

Gram altın da ons altındaki hafif yükselişe paralel olarak güç kazanmaya başladı. Gram altın güne 1115 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1113 lira, en yüksek de 1119 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 1119 liradan işlem görüyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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