Altın fiyatları güçlü seyrediyor

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Küresel piyasalar enflasyonla mücadele ederken altın fiyatları da Rusya-Ukrayna savaşıyla yön bulmaya çalışıyor. ABD'de enflasyon 41 yılın zirvesine çıkarken merkez bankaları faiz artırım hamleleriyle enflasyonu dizginlemeye çalışıyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın gıda ve enerji fiyatlarına olan etkisi de enflasyonu tetikleyici başka bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENEBİLİR

Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmaların şiddetleneceği beklentisi altın fiyatlarını yukarı taşıyor. Doların güçlenmesi ve Fed'in faiz artırımlarına rağmen altında kalmayı tercih eden yatırımcılar yükselişi tetikliyor.

ONS ALTIN 1980 DOLARI AŞTI

Ons altın fiyatları güne 1977 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1971 dolar, en yüksek de 1980 dolar seviyesi görüldü. Analistler 1975 doların üzerinde kalındıkça 2000 dolar seviyelerinin yeniden görülebileceğini belirtiyor. Ons altın şu sıralar 1971 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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GRAM ALTIN DA YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları da yükselişe geçti. Gram altın güne 928.2 liradan başladı. Gün içinde en düşük 925.2 lira, en yüksek de 929 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 925 lira seviyesinde işlem görüyor.