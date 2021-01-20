Altın fiyatları (gram altın, çeyrek altın) ne kadar oldu? Hafta ortasında altın fiyatlarındaki gelişmeler

Gram altın, yeni günde 0,46 yükselişle 443 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 733 lira, Cumhuriyet altını da 2.926 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,55 üzerinde 1.850 dolar seviyesinden alıcı buluyor.



19 OCAK KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI



Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 440,70 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 440,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 440,70 liradan, 2 bin 903 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 924 liradan, 402 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 406 liradan, 2 bin 837 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 857 liradan, bin 418 liradan alınan Yarım Ziynet bin 428 liradan ve 709 liradan alınan Çeyrek Ziynet 714 liradan satıldı.

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