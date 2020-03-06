Altın fiyatları grafik ve canlı bilgiler ile araştırılıyor! 6 Mart gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları artış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. 330 lira seviyesine dayanan gram altın fiyatları, dünden bu yana 10 liralık bir artış göstererek yatırımcısının yüzünü güldürdü. Alım ve satım işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların sıkı sıkıya takip ettiği altın fiyatları, ons bazında da 1.684 dolar seviyesine ulaşarak artış yönlü hareketini devam ettiriyor. İşte, 6 Mart Cuma öğle saatlerinde günün altın fiyatları bilgileri

ALTIN FİYATLARI 6 MART CUMA GÜNÜ NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları anlık ve güncel fiyatları ile araştırılmaya devam ediliyor. 6 Mart Cuma günü düşüş eğiliminde olan gram altın, 329 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 6 Mart Cuma günü 545 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 329 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,198 liradan alınıp 2,221 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 1,090 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİ SEYİR SÜRÜYOR



Rıdvan Baştürk - Özel Fon Yöneticisi

Piyasalarda Corona virüs endişesi devam ediyor. Hafta boyunca riskli varlıklardan kaçış, güvenli varlıklara giriş senaryosu ön plandaydı. Bu hareketlerin hala devam ettiğini görmekteyiz. Virüs kontrol atlına alınmak bir yana giderek yaygınlaşıyor ve ölüm ve vaka sayıları artıyor.

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen faiz indirimleri ise endişeyi iyice artırdı. Virüs kontrol altına alınana kadar ons altın gibi güvenli limanlar tercih sebebi olmaya devam edebilir. Diğer yandan dolar kurunda nispeten sakin hareketler olsa da yukarı yönde teknik eğilimin korunduğunu görmekteyiz. Özellikle 6.03 TL ve 5.93 TL seviyeleri üzerinde kalındığı her durumda yukarı yönde atak potansiyeli bulunuyor.

Gram altında 310 TL üzerinde yukarı yönde eğilimden bahsetmiştik. Bu eğilim sürüyor. Kısa süreli kar satışları gelse de ana yönü yukarı olduğu için düşüşler alım fırsatı vermeye devam edebilir.