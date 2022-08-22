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Altın fiyatları geriliyor

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Altın fiyatları geriliyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 08:34

Doların güçlü seyretmesine paralel olara altın fiyatlarında bir miktar geri çekilme görüldü. Ons altın 1743 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Küresel piyasalarda güç kazanan dolar nedeniyle altın fiyatlarında gerileme yaşandı. Ons altın fiyatı 1743 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Dolar endeksinin 108 seviyesinin üzerine çıkması da bu gerilemede ana etkileyici oluyor.

FED'İN TAVRI NE OLACAK BELİRSİZ

Fed'in 20-21 Eylül'de açıklayacağı faiz kararına da odaklanan piyasalarbelirsizlik oluştuğu için yön bulmakta zorlanıyor. En çok da bu durumdan altın etkileniyor.

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1730 DOLAR SEVİYELERİ GÖRÜLEBİLİR

Analistler ons altının 1744 dolar seviyelerinde kalmasını önemli olarak vurgularken bu seviyenin altına inilmesi halinde 1730 dolara gerileme olabileceğine açıkladılar. Tersi durumda ise 1762 dolara doğru yükseliş olabileceğini vurguladılar.

GRAM ALTIN 1015 LİRA SEVİYESİNDE

Gram altın fiyatları da ons altındaki geri çekilmenin etkisiyle düştü. Gram altın şu sıralar 1015 liradan alıcı buluyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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