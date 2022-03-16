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Son dakika: Altın fiyatları Fed sonrası dalgalandı

#Altın Fiyatları#Ons Altın#Gram Altın
Son dakika: Altın fiyatları Fed sonrası dalgalandı
Şenay ZEREN

ABD Merkez Bankası, 24 ay aradan sonra faiz oranlarında değişikliğe giderken; beklentiler dahilinde politika faizini artırdı. Altının ons fiyatı, ilk tepki olarak yükselirken; sonrasında dolar endeksinde yaşanan güçlenmenin etkisiyle sert geriledi.

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantısı sonuçlandı. Banka buna göre, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak; yüzde 0.25 – yüzde 0.50 aralığına yükseltti. Karar sonrası yapılan açıklamalarda Fed, bilanço daraltmaya sonraki toplantılardan birinde başlanacağını bildirirken; ABD ekonomisinin 2022 büyüme tahminini yüzde 4.0'ten yüzde 2.8'e çekti. 2022 yılı enflasyon beklentisini ise yüzde 2.6'dan yüzde 4.3'e yükseltti.

Fed en son faiz artışını Aralık 2018’de yaparken; Mart 2020 tarihinde ise politika faizini 0-0,25 aralığına çekmişti.

Fed, ABD’nin 40 yılın zirvesinde yer alan enflasyon rakamlarındaki yükseliş sonrası, faiz artırım takvimini öne çekmişti. Ukrayna savaşının enerji fiyatlarında yaşanan sert yükselişi tetiklemesiyle beraber, küresel enflasyondaki yükselişin sürmesi bekleniyor.

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PİYASALARDA SON DURUM

Ons altın fiyatları, Fed’in açıklamaları öncesi 1907 dolar seviyesinde hareket ederken, açıklamalar sonrası 1916 dolar seviyesine kadar yükseldi ve sonrasında 1895 dolara kadar gerileyerek gün içi en düşük seviyesini gördü. Altının ons fiyatı saat 21:44 itibarıyla yüzde 0,40 oranında düşüşle 1911 dolar seviyesinde hareket etti.

Dolar endeksi 99 seviyesinin üzerini görürken, şu sıralarda yüzde 0,15 oranında düşüşle 98.95 seviyesine tırmanırken, Brent petrol 97 dolar seviyesine geriledi. EuroDolar paritesi ise, karar öncesi 1.0987 seviyesinde bulunurken, karar sonrası 1.0950 seviyesine kadar geriledi.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri mesajları sonrası yüzde 2,19 seviyesinden yüzde 2,23 seviyesine yükseldi. Bitcoin Fed öncesi 40 bin 425 dolar seviyesinde bulunurken; şu dakikalarda yüzde 1,38 oranında yükselişle 40 bin 59 dolarda işlem görüyor. DolarTL ise yatay seyrini sürdürüyor.

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