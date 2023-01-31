Altın fiyatları Fed öncesi düşüşte

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Ons altın fiyatları düşüş grafiği sergilemeye başladı. Bugün Fed'in faiz kararı için toplantıya başlayacak olması nedeniyle ons altın fiyatları 1900 dolar seviyesine doğru düşüşe geçti. Fed 1 Şubat 2023 tarihinde faiz kararını açıklayacak.

Dün 1933 dolar seviyesinde işlem gören ons altın şu sıralar 1917 dolardan işlem görüyor. Analistler ons altının 1905 dolara kadar gerileme gerçekleştirebileceğini öngörüyorlar.

Fed toplantısından çıkacak faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar altın için kritik olacak. Powell'ın güvercin ifadeler kullanması altın için pozitif etki edebilir.

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ÇİN TALEBİ ETKİLİ OLABİLİR

Koronavirüs pandemisi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Çin'de ekonominin açılmasıyla birlikte altına olan talebin artacağı beklentisi de oluştu.

ABD ENFLASYONUNDAN OLUMLU MESAJLAR GELİYOR

ABD'de enflasyon rakamları son 2 aydır düşüş grafiği sergiliyor. Bunu göz önüne alacak olan Fed'in faiz artırım hızını yavaşlatması bekleniyor.

GRAM ALTIN HIZLI DEĞER KAYBETTİ

Gram altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Ons altındaki düşüşe paralel olarak gerileyen gram altın güne 1161 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1157 lira, en yüksek de 1165 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1160 liradan işlem görüyor.