Altın fiyatları düşüşte… Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları canlı takip ekranı ve uzman yorumları

Doların yanı sıra altın fiyatlarında da düşüş seyri devam ediyor. Geçtiğimiz haftaya 7.42 lira seviyesinden başlayan dolar, yeni güne 7.31 seviyesinde başladı, dolardaki düşüş eğilimi altın fiyatları da etkiledi. Geçtiğimiz hafta 444 lira seviyesini gören gram altın ons altındaki yükselişe rağmen dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle güç kaybediyor. Gram altın geçtiğimiz Cuma gününü 433 lira seviyesinden kapamıştı. Haftanın ilk işlem gününe ise yine 433 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 432 lira seviyesini gördü. Altın son bir haftada yüzde 2.7 oranında yatırımcısına kaybettirmiş oldu.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI



Borsa, altın, dolar ve euro yatırımcısına haftalık bazda kaybettirdi



Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,47, altının gram satış fiyatı yüzde 0,82, Dolar/TL yüzde 1,57, Euro/TL yüzde 1,64 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.431,32, en yüksek 1.560,13 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,47 azalarak 1.473,45 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,82 kayıpla 434,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,83 azalışla 2.884,00 liraya geriledi. Geçen hafta 710,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 705,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,57 değer kaybederek 7,2950 liraya, euro da yüzde 1,64 azalarak 8,8660 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,60, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,79 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,30 ile para piyasası fonları oldu.

ONS ALTINDA İSTİKRAR DEVAM EDİYOR

Ons altın grafiğine baktığımızda ise son günlerde istikrarlı bir duruş sergileniyor. 1850-1870 dolar seviyesinde hareket eden ons altına rağmen dolardaki düşüş gram altını aşağı çekmeyi başarıyor.

Piyasalar yeni haftada bunlara odaklanacak

Yeni haftada İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, yoğunlaşan veri gündemi, açıklanacak şirket finansal sonuçları ve Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler takip edilecek.

Küresel piyasalarda geçtiğimiz haftanın odağında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları, "GameStop" olayı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka ve ölüm sayıları, aşı tedarikinde yaşanan sorunlar ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmeler yer alırken, başlıca borsalar 13 haftanın en yüksek değer kaybını kaydetti.

Bu hafta ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, yoğunlaşan veri gündemi, açıklanacak şirket finansal sonuçları ve Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler takip edilecek.

1 Şubat ile başlayan haftanın veri takviminde çarşamba yayımlanacak ADP özel sektör istihdamı ile ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), perşembe günü fabrika siparişleri ve cuma günü tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile teşvik paketine ilişkin haber akışının takip edilecek. GameStop ile ortaya çıkan ve piyasaların zayıf karnı olarak nitelendirilebilecek sorunlar ise uzun bir süre daha gündemi meşgul edecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 seviyesinin önemli destek konumuna geldiğini belirterek, 1.525 puanın ise direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Bu hafta yurt içinde çarşamba açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yatırımcıların odağında bulunurken, pazartesi imalat sanayi PMI, perşembe reel efektif döviz kuru ve cuma hazine nakit dengesiyle birlikte hafta boyunca bazı şirketlerin finansal sonuçları takip edilecek.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 1,48 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,48) göre bir önceki ay yüzde 14,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,75'e çıkacağı hesaplanıyor.