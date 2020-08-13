Altın fiyatları dalgalı seyrediyor! İşte altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında karışık seyir hakim oluyor. Koronavirüs pandemisi, ABD-Çin arasındaki gerilimle birlikte güçlenen altın, Rusya’nın aşı bulduğuna dair iddialarla düşüş yaşadı.

Ons altın 2000 dolar psikolojik sınırını aşmıştı ve iç piyasada gram altın da 488.4 liraya kadar yükselmişti.

Tarihi zirvelerden gerileme yaşayan ons altın 1790 dolar seviyesine kadar düştükten sonra tepki alımlarıyla karşılaştı ve yeniden 2000 dolar sınırına yaklaştı.

RUSYA’NIN AÇIKLAMASINA GÜVENİLMEDİ

Rusya Devlet Başkanı Putin’in koronavirüs aşısını bulduğuna dair yaptığı açıklama dünya genelinde kabul görmedi. Bir süreliğine altın fiyatlarında baskıya neden olan aşı açıklamasının etkisi geçince altın tarafında yeniden yükseliş yaşanmaya başladı.

İŞTE FİYATLAR

Ons altın güne 1916 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1912 dolar, en yüksek 1942 dolar seviyesi görüldü.

Gram altı ise güne 452 liradan başladı. Gün içinde en düşük 450.8 lira, en yüksek 457.8 lira seviyesi görüldü. Saat 11:36 itibarıyla gram altın 456.4 liradan alıcı buluyor.

ENVER ERKAN – TERA MENKUL

Altın fiyatlarında 1900 USD altına düştükten sonra doğal tepkinin geldiğini görüyoruz, 1900 USD altına düşüş de çok uzun süreli rallinin bir düzeltmesi gibi görülebilir. Tabii, aşı haberleri ve mali teşviklerin ekonomiyi desteklemeye devam edeceği gibi iyimserlikler temel sebep oldu ancak piyasa koronavirüs salgını belirsizliği, ticaret savaşları, jeopolitik gelişmeler ve Trump mali paketi üzerindeki uzlaşmazlık gibi unsurları da bu süreçte göz ardı etti. ABD 10 yıllıkları %0,69 seviyesine doru bir stabilleşme gösterdi, ancak tahvil piyasasının gerçek anlamda bir ekonomik geri dönüşü fiyatlaması uzun vade açısından zor. Fed, henüz politika duruşunu çevirecek bir noktada değil, ekonomik destekler ekonomi kendi kendine yürümeye hazır olana kadar devam etmek durumunda… Altının güvenli varlık faktöründen destek alma durumu devam edecektir, kısa dönem için ise konsolidasyon görmemiz mümkün. Çünkü USD, altın ve hisse senetlerini bir süre aynı dinamikler yönlendirecek.

TRY bazlı altın fiyatlarının içinde ise, global altın fiyatı kadar kur volatilitesi etkisi de söz konusu… TRY oynaklığı bu noktada yurtiçinde altın fiyatlarının düşüşünün kalıcı olmaması gibi bir etkide bulunabilir, uzun dönemde ise global altın fiyatının potansiyeli değerlendirilmeli.





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