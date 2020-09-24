Altın fiyatları çeyrek altın gram altın 24 Eylül canlı: Altın yükselecek mi?

Altın fiyatları için aşağı yönlü baskı devam ederken yatırımcıların piyasadaki son kararı, reel göstergelere göre yön bulacak. Ons bazında 1850 dolara kadar inen altın fiyatları, dolardaki artış nedeniyle gram bazında aşırı düzeyde bir düşüş göstermedi. Analistler, altın yorumları çerçevesinde piyasaların artan volatilite ve Covid-19 vakalarındaki durum ile birlikte seçim dönemi dolayısıyla rahatsız olduğunun altını çiziyor. Peki, bu durum altın fiyatları üzerinde nasıl bir baskı durumu oluşturacak? İşte, 24 Eylül altın fiyatları için son durum bilgileri ve günün altın yorumları

24 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın 744 TL’den alınıyor, 759 TL’den satılıyor.



Gram altın 455 TL’den alınıyor, 459 TL’den satılıyor.

Yarım altın 1.488 TL’den alınıyor, 1.518 TL’den satılıyor.



Cumhuriyet altını 3062 TL’den alınıyor, 3093 TL’den satılıyor.

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24 EYLÜL ALTIN YORUMLARI

Altın fiyatları Fed kanadından gelen açıklamaları izlerken, güçlü dolar etkisiyle beraber düşüş baskısı içinde. Dün Temsilciler Meclisi sunumunda ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, ekonominin daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu söylerken, Chicago Fed Başkanı Evans’ın faiz ve politika değerlendirmesinde “Fed, faizleri ortalama yüzde 2 enflasyon hedefine varılmadan da artırabilir” şeklindeki açıklaması baskının devam etmesine neden oldu. Powell bugün de Fed'in pandemi döneminde aldığı ekonomik tedbirlere yönelik olarak Senato'da yaptığı konuşmada "Eylemlerimiz hiçbir şekilde Wall Street'teki ağrıyı hafifletme girişimi değildi" dedi.

Altın üzerindeki aşağı yönlü baskı devam ediyor. Piyasalar, artan volatilite ve Covid-19 vakalarındaki artışla birlikte ABD başkanlık seçimleri yaklaşımından doğal olarak rahatsız. Kısa vadede para piyasalarındaki hareketler, artan risk algısına rağmen emtia kanadına baskı yapıyor ve fiyatlarda katalist etkisi oluşmasına izin vermiyor. Daha uzun vade açısından, merkez bankalarının emsalsiz parasal genişlemesi ve düşük faizler olumlu.