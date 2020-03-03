Altın fiyatları canlı 2020: 3 Mart Anlık ons çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları günün ilk saatlerinde pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Yatırım yapmak isteyen ya da yatırımlarına yön vermek isteyen binlerce vatandaşın merakla araştırdığı altın fiyatları, günün en çok araştırılan konuları arasında yer almaya başladı. Peki, güne düşüş seyri ile başlayan altın fiyatları şu an ne kadardan seyrediyor? İşte, uzmanlardan altın fiyatları yorumları ve detaylı bilgiler

ALTIN FİYATLARI 3 MART SALI GÜNÜ NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları anlık ve güncel fiyatları ile araştırılmaya devam ediliyor. 3 Mart Salı günü düşüş eğiliminde olan gram altın, 317 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 3 Mart Salı günü 525 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 317 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,118 liradan alınıp 2,139 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 1,050 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

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ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE Mİ GEÇTİ?

Eral Karayazıcı - Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü



Altın şubat ayında güçlü bir yükseliş temposu yakaladı ve geçen haftanın başında 1690 dolara kadar yükseldi. Corona virüsün ABD Merkez Bankası'nı (FED) güçlü faiz indirimlerine mecbur bırakacağı yönündeki beklenti ABD tahvil faizlerinin hızla gerilemesine neden olup rakibinin sağlayacağı ödülün aşağı gelmesi de altını yukarı itti.

Ancak bu iş öyle bir noktaya geldi ki FED güncel politika faizi yüzde 1.75'iken ABD 2 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 0.87'ye kadar geriledi. Henüz tahvil faizlerinde yukarı yönelim yoksa da FED faizi sıfıra da indirecek değil ya gerçekçiliği hafta içinde altında bir kar realizasyonuna neden oldu ve ons hızla 1600 doların altına geriledi.

Yeni haftada işlemler 1600 dolar üzerinde başladıysa da borsalardaki pozitif seyre ABD tahvil faizlerinin de katılması altın için bir risk ve pahalı hale gelen sarı fırtınada henüz düşüşün tamamlandığını söylemek için erken.

Bu hareket gram altına da yansıdı ve gecen haftanın başında 334 TL'yi gören gram altın, yeni haftaya 316 TL çevresinde başladı.