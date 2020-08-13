Altın fiyatları yükselecek mi? Canlı ve anlık altın fiyatları ekranı ve 2020 altın fiyat yorumları

Altının gram satış fiyatı bugün 453 lira seviyesinde işlem görüyor. Bu değerin ardından çeyrek altının satışı ve diğer yatırım altınlarının da değeri değişti. Bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 440-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.

ALTIN FİYATLARI ANLIK VERİLER

Çeyrek altın satış fiyatı 755 lira olurken, 739 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 1.508 liradan işlem görürken, 1.473 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.991 lira olurken, 2.944 liradan geri alınıyor.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 417 lira olurken, 415 lira civarında geri alınıyor.

Altının ons fiyatı ise gün içerisinde en yüksek 1942 doları, en düşük ise 1912 doları görürken; şu dakikalarda yüzde 0.70 oranında yükselişle 1929 dolardan işlem görüyor.

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Analistler, ABD ve Çin arasındaki gerilimle birlikte ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliğin, altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

ALTIN GÜVENLİ VARLIK FAKTÖRÜNDEN DESTEK ALMAYI SÜRDÜRECEK

Enver Erkan – Tera Menkul Ekonomisti

Altın fiyatlarında 1900 dolar altına düştükten sonra doğal tepkinin geldiğini görüyoruz, 1900 dolar altına düşüş de çok uzun süreli rallinin bir düzeltmesi gibi görülebilir. Tabii, aşı haberleri ve mali teşviklerin ekonomiyi desteklemeye devam edeceği gibi iyimserlikler temel sebep oldu. Ancak piyasa koronavirüs salgını belirsizliği, ticaret savaşları, jeopolitik gelişmeler ve Trump mali paketi üzerindeki uzlaşmazlık gibi unsurları da bu süreçte göz ardı etti.

ABD 10 yıllıkları yüzde 0,69 seviyesine doğru bir stabilleşme gösterdi, ancak tahvil piyasasının gerçek anlamda bir ekonomik geri dönüşü fiyatlaması uzun vade açısından zor. Fed, henüz politika duruşunu çevirecek bir noktada değil, ekonomik destekler ekonomi kendi kendine yürümeye hazır olana kadar devam etmek durumunda… Altının güvenli varlık faktöründen destek alma durumu devam edecektir, kısa dönem için ise konsolidasyon görmemiz mümkün. Çünkü dolar, altın ve hisse senetlerini bir süre aynı dinamikler yönlendirecek.

Türk lirası bazlı altın fiyatlarının içinde ise, global altın fiyatı kadar kur volatilitesi etkisi de söz konusu… Türk lirası oynaklığı bu noktada yurtiçinde altın fiyatlarının düşüşünün kalıcı olmaması gibi bir etkide bulunabilir, uzun dönemde ise global altın fiyatının potansiyeli değerlendirilmeli.