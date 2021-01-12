Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Ocak ons altın ve gram altında son durum
Altının gram satış fiyatı bugün 445 lira seviyesinde işlem görürken bu değerin ardından yatırım altınlarının da fiyatları değişti. Ons altın günün kapanışına doğru 1.845 dolar seviyesini gördü. İşte altın fiyatlarında piyasalardaki son durum ve yatırım altınlarının değeri
Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 444 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 445 TL seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 442.52 lira seviyesini, en yüksek ise 449.85 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı bugün 0.46 oranında yükselişle 446.04 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 730 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 6 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1863 dolar seviyesini, en düşük ise 1841 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.78 oranında yükselişle 1859 dolardan işlem gördü.
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