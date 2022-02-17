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Altın fiyatları bir anda yükseldi!

#Altın#Emtia#Fiyat
Altın fiyatları bir anda yükseldi

Ons altın fiyatları sabah saatlerinde sert yükseliş hareketi gösterdi. 1876 dolara kadar çıkan ons altın böylece yeniden 8 ayın zirvesine ulaşmış oldu.

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Altın fiyatları jeopolitik risklerden etkilenmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatları sabah erken saatlerde ivme kazanmaya başladı. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin azalmaması, koronavirüs salgınının yayılmasını sürdürmesi, küresel çapta enflasyon sorunu, Fed'in faizleri artırsa da reel faizin altında kalacağı beklentisi altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma belirsizlikleri devam ederken ABD tarafından, Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceği açıklaması geldi. Rusya'nın açıklamalarına güvenmeyen AB ve ABD, saldırı olması halinde işgalin kısa sürede tamamlanabileceği üzerinde duruyor. Ukrayna'nın mevcut askeri ve teçhizat gücüyle sadece savunma yapabilecek durumda olması nedeniyle de altın gerilim yaşıyor.

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FED'İN FAİZ KARARI DA ÖNEMLİ

ABD Merkez Bankası Fed'in Mart ayında faiz artırımına gidecek olması altını düşürecek bir etken olurken savaş çanlarının çalması bu durumu ertelemiş halde. Fed'in faizi artırarak enflasyonu dizginleme politikası reel faizin altında oluşacak faiz artırımı ile pek mümkün görülmüyor. Bu nedenle altının faiz artırımını şimdiden fiyatladığı iddia ediliyor.

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ENFLASYON BÜYÜK SORUN

Tüm ülkeler enflasyon sorunuyla karşılaşmaya devam ediyor. Başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere neredeyse sıfıra yakın olan enflasyonlar çift haneye koşmaya başladı. Enflasyonist ortamlarda ise altına olan talep artış yaşıyor.

ONS ALTIN BÜYÜK İVME KAZANDI

Ons altın fiyatları 1850 dolar desteğinden güç bularak 1876 dolara kadar sıçrama gerçekleştirdi. Güne 1872 dolardan başlayan ons altın gün içinde en düşük 1867 dolar, en yüksek de 1876 doları gördü. Saat 07:41 itibarıyla 1875 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA PRİMLİ

Gram altın fiyatları da ons altına paralel olarak yükseliş hareketi gösteriyor. Güne 818 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük 816 lira, en yüksek de 820 lira seviyesini gördü. Saat 07:41 itibarıyla gram altın 820.2 liradan alıcı buluyor.

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