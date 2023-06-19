×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Altın fiyatları baskı altında

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Altın fiyatları baskı altında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 08:44

ABD dolarının güçlü duruşunu sürdürmesi nedeniyle ons altın tarafında baskı oluşurken gram altında da yatay seyir hakim oluyor.

Haberin Devamı

ABD ekonomisine yönelik beklentiler, Fed'in faiz kararları ve ABD enflasyonundaki gelişmeler piyasalarda dengeleri sağlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta faiz kararını açıklayan Fed faizi değiştirmeyip bu yıl faiz indirimi olmayacağı mesajını verdi.

Bu gelişmenin etkisinde dolar diğer para birimleri karşısında güçlü duruşunu sürdürdü.

Ons altın haftaya 1958 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1954 dolar en yüksek de 1958 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 1956 dolardan işlem görüyor.

Gözden KaçmasınPetrolde Çin düşüşüPetrolde Çin düşüşüHaberi Görüntüle

GRAM ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Gram altın fiyatları da ons altını takip etse de döviz kurlarındaki volatilite karışık seyri işaret ediyor. Gram altın güne 1481 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1473 lira, en yüksek de 1490 lira seviyesi görüldü. Gram altın şu sıralar 1486 liradan işlem görüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#Emtia#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!

Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı! Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

#Katatonik
Elinde bir poşetle kapıdan içeri girdi, söyledikleri polisleri bile şoke etti Kurbanının kimliği 25 yıl sonra tespit edildi

Elinde bir poşetle kapıdan içeri girdi, söyledikleri polisleri bile şoke etti! Kurbanının kimliği 25 yıl sonra tespit edildi

#Soğuk Dava
Ayaklanma, katliam, kölelik... Batavia batığıyla ilgili gerçekler 400 yıl aradan sonra gün yüzüne çıktı: İnanılmaz bir vahşet hikâyesi

Ayaklanma, katliam, kölelik... Batavia batığıyla ilgili gerçekler 400 yıl aradan sonra gün yüzüne çıktı: 'İnanılmaz bir vahşet hikâyesi'

#Avustralya