Altın fiyatları 9 Şubat Pazar günü ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları canlı ve anlık fiyatlar ile Cumartesi günü gündemde yer almaya devam ediyor. Salı günü 298 lira seviyesine kadar düşüş gösteren gram altın fiyatları, bugün 303 lira seviyesinde seyrini sürdürüyor. İşte, gram altın ve çeyrek altın fiyatları hakkında güncel veriler ve grafik bilgileri hakkında detaylar

ALTIN FİYATLARI 9 ŞUBAT PAZAR GÜNÜ NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları, 9 Şubat Pazar günü düşüşünü sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 298 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları, bugün 303 liradan işlem görüyor. İşte, güncel altın fiyatları;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 9 Şubat Pazar günü 501 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 303 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,023 liradan alınıp 2,044 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 1,003 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ