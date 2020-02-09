Altın fiyatları 9 Şubat Pazar günü ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları, anlık olarak hafta sonu da takip ediliyor. Hediyelik olarak takmak isteyen ya da yatırım amaçlı alım yapmayı düşünen kişilerin merakla araştırdığı altın fiyatları, internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Peki, 9 Şubat Pazar günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, birçok vatandaşın merakla araştırdığı güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi
Altın fiyatları canlı ve anlık fiyatlar ile Cumartesi günü gündemde yer almaya devam ediyor. Salı günü 298 lira seviyesine kadar düşüş gösteren gram altın fiyatları, bugün 303 lira seviyesinde seyrini sürdürüyor. İşte, gram altın ve çeyrek altın fiyatları hakkında güncel veriler ve grafik bilgileri hakkında detaylar
ALTIN FİYATLARI 9 ŞUBAT PAZAR GÜNÜ NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları, 9 Şubat Pazar günü düşüşünü sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 298 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları, bugün 303 liradan işlem görüyor. İşte, güncel altın fiyatları;
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 9 Şubat Pazar günü 501 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 303 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,023 liradan alınıp 2,044 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 1,003 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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