Altın fiyatları 9 ayın dibine geriledi... Bu seviye en son Haziran 2020 tarihinde görülmüştü.

Altın fiyatlarında gerileme yeniden başladı. Geçtiğimiz hafta gram altın fiyatlarında dolar kurundaki yükselişle birlikte yukarı yönlü hareketlenme yaşansa da küresel çaplı etkiler nedeniyle ons altında düşüş hızlandı. Bu süreçle birlikte hem gram altın hem de ons altın değer kaybetti. Dolar kuru da 7.48 liradan 7.30 liranın altına sarktı ve altındaki düşüşün hız kazanmasına sebep oldu.

DOLAR KÜRESEL PİYASALAR GÜÇ KAZANMAYA BAŞLADI

Dolar, euro, sterlin ve Japon Yeni karşısında güçlenmeye başlamasıyla birlikte ons altın tarafında satışlar görüldü. Ons altın 1707 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu seviye en son Haziran 2020 tarihinde görülmüştü.

Saat 08:55 itibarıyla ons altın yüzde 0.41 oranında düşüşle 1716 dolar, gram altın ise yüzde 0.32 oranında 403 lira seviyesinde işlem görüyor.

1700 DOLAR DESTEĞİ KIRILABİLİR

Analistler ons altında 1726 dolar desteğinin kırılmasıyla birlikte 1691 dolar seviyesinin görülebileceğini belirtiyor. Yukarı yönlü hareketlerin gerçekleşmesinde ise ons altının 1716 dolar seviyesini aşmasıyla birlikte 1746 dolara çıkması analistler tarafından bekleniyor.