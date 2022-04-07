Altın fiyatları 7 Nisan: Canlı çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Altın düşer mi yükselir mi?

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Çeyrek altın ve gram altın fiyatları yoğun ilgi görüyor. Altın fiyatlarında yaşanan değişiklikler yakından takip ediliyor. Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, ‘Teknik olarak incelediğimde, 1900 dolar destek noktası olarak izlenebilir. Bu desteğin aşağı yönlü kırılmasıyla 1885 – 1870 dolar destek noktaları olarak bulunuyor. Buna karşın, yukarı yönlü hareketinde 1950-1960 dolar direnç alanı olarak bulunuyor. Bu direnç alanı kırılırsa alımlar hızlanabilir, kırılmadıkça yükselişinde zorlanması muhtemel.’ dedi.



1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?

Gram altın bugün 912,95 liradan alınıyor ve 913,07 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.485,00 liradan alınıyor, 1.498,00 liradan satılıyor.



YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 2.969,00 liradan alınıyor, 2.997,00 liradan satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 5.930,00 liradan alınıyor, 5.974,00 liradan satılıyor.

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ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Küresel piyasaların gündeminde ABD ve AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırım kararları ve Fed üyelerinin şahin açıklamaları yer alıyor. Bu iki konu arasına sıkışan ons altında da bu süreçte net bir yönden bahsetmek biraz daha zor oluyor.

Son haftalarda, oldukça yatay bir seyir izleyen ons altın jeopolitik risklerin desteğiyle 1900 dolar seviyesinin üzerinde hareketini koruyorken, Fed üyelerinin enflasyonu düşürmek için faiz konusunda daha da agresifleşebiliriz açıklamalarıyla baskı altında kaldığından 1950-1960 dolar aralığını yukarı yönlü kırmakta zorlanıyor. Bu iki mesele devam ettiği sürece de ons altında yatay seyir devam edebilir.

Bugün için Fed’in mart ayında yaptığı toplantısının tutanakları bulunuyor. Taze bir veri değil ancak iki gün süren toplantının satır aralarını okumak açısından önemli olacaktır. Bunun dışında yeni yaptırımlarda yakından takip edilebilir.

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1850 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ

Teknik olarak incelediğimde, 1900 dolar destek noktası olarak izlenebilir. Bu desteğin aşağı yönlü kırılmasıyla 1885 – 1870 dolar destek noktaları olarak bulunuyor. Bu desteklerin altında 1850 dolar önemli bir destek noktasıdır. Bu destek üzerinde kaldıkça satışlarda sınırlı kalabilir. Buna karşın, yukarı yönlü hareketinde 1950-1960 dolar direnç alanı olarak bulunuyor. Bu direnç alanı kırılırsa alımlar hızlanabilir, kırılmadıkça yükselişinde zorlanması muhtemel.