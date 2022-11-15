Altın fiyatları 3 ayın zirvesine yakın

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Küresel piyasalarda altın değerlenmeye devam ediyor. Ons altının fiyatı 3 ayın zirvesine yakın seviyelere ulaştı. Fed yetkililerinin faiz artırım hızının düşürülmesinden yana açıklamalar yapması altın fiyatlarını destekliyor. Bunun yanında ABD'de düşük gelen enflasyon ve beklentilerin altında gerçekleşen haftalık işsizlik maaşı başvuruları da altını güçlü kılıyor.

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ONS ALTIN 1172 DOLARA ÇIKTI

Ons altın fiyatları 1780 dolar ile yaklaşık 3 ayın zirvesine ulaştı. Analistler 1618 dolar seviyesinden başlayan yükselişin 1800 dolara yaklaşmasıyla yavaşlama gösterdiğini ve konsolidasyon süreci yaşandığını belirtti. Ayrıca uzmanlar ABD dolarındaki düzeltme hareketinin altın için güçlü bir katalizör olduğunu da ifade etti.

1803 DOLARA YÜKSELİŞ POTANSİYELİ VAR

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Teknik analistler destek seviyesi olarak 1760 doları gösterdi. Bu rakamın üzerinde kalındıkça 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1803 dolar seviyesine doğru yükseliş olabileceği de öngörülüyor.

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GRAM ALTIN GÜÇLENDİ

Ons altındaki güçlü yükselişle birlikte gram altın fiyatları da hareketlilik yaşadı. Gram altın 1061.4 liraya kadar yükseldi. Gram altın gün içinde en düşük 1055 lira, en yüksek de 1065.3 lirayı görmüştü. Şu sıralar 1065.3 liradan alıcı buluyor.