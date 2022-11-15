Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete © Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Altın fiyatları 3 ayın zirvesine yakın

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Altın fiyatları 3 ayın zirvesine yakın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 08:12

Ons altın fiyatlarındaki yükselişe paralel olarak gram altın fiyatlarında da pozitif hareketlilik meydana geldi. Gram altın 1067 liraya ulaştı.

Haberin Devamı

Küresel piyasalarda altın değerlenmeye devam ediyor. Ons altının fiyatı 3 ayın zirvesine yakın seviyelere ulaştı. Fed yetkililerinin faiz artırım hızının düşürülmesinden yana açıklamalar yapması altın fiyatlarını destekliyor. Bunun yanında ABD'de düşük gelen enflasyon ve beklentilerin altında gerçekleşen haftalık işsizlik maaşı başvuruları da altını güçlü kılıyor.

Gözden Kaçmasın

İngilterede asgari ücret artıyorİngiltere'de asgari ücret artıyorHaberi Görüntüle

ONS ALTIN 1172 DOLARA ÇIKTI

Ons altın fiyatları 1780 dolar ile yaklaşık 3 ayın zirvesine ulaştı. Analistler 1618 dolar seviyesinden başlayan yükselişin 1800 dolara yaklaşmasıyla yavaşlama gösterdiğini ve konsolidasyon süreci yaşandığını belirtti. Ayrıca uzmanlar ABD dolarındaki düzeltme hareketinin altın için güçlü bir katalizör olduğunu da ifade etti.

1803 DOLARA YÜKSELİŞ POTANSİYELİ VAR

Haberin Devamı

Teknik analistler destek seviyesi olarak 1760 doları gösterdi. Bu rakamın üzerinde kalındıkça 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1803 dolar seviyesine doğru yükseliş olabileceği de öngörülüyor.

Gözden Kaçmasın

200 milyar dolarlık kupa200 milyar dolarlık kupaHaberi Görüntüle

GRAM ALTIN GÜÇLENDİ

Ons altındaki güçlü yükselişle birlikte gram altın fiyatları da hareketlilik yaşadı. Gram altın 1061.4 liraya kadar yükseldi. Gram altın gün içinde en düşük 1055 lira, en yüksek de 1065.3 lirayı görmüştü. Şu sıralar 1065.3 liradan alıcı buluyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#Emtia#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün
Konaklamada yeni dönem

Konaklamada yeni dönem

#Konaklama
Clio’nun matrah yolculuğu

Clio’nun matrah yolculuğu

#ÖTV

BAKMADAN GEÇME!

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün
Konaklamada yeni dönem

Konaklamada yeni dönem

#Konaklama
Clio’nun matrah yolculuğu

Clio’nun matrah yolculuğu

#ÖTV