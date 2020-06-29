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Altın fiyatları 29 Haziran hafta başına nasıl giriş yaptı? Günün altın yorumları
Aylık olarak ele alındığında Haziran ayının en yüksek seviyelerinden güne giriş yapan altın fiyatları, 29 Haziran Pazartesi günü 390 liradan piyasalarda alıcı buluyor. Düğün mevsimlerinin yeniden başlamasıyla birlikte yeniden hareketlenmeye başlayan altın piyasası, alım-satım haricinde hediyelik olarak da işlem görüyor. Peki, günün altın yorumları bilgilerine göre altın fiyatlarındaki hareketlenme nereye doğru gidiyor? İşte, 29 Haziran altın yorumları bilgisi
ALTIN FİYATLARI 29 HAZİRAN 2020
Gram altının satış fiyatı 390 lira seviyesinde işlem görüyor.
Çeyrek altının alış fiyatı 632 lira civarında geri alınırken, 645 liradan satılıyor.
Yarım altının alış fiyatı 1.264 lira civarında bozdurulurken işlem görürken, 1.290 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.602 liradan işlem görürken, 2.629 liradan geri alınıyor.
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