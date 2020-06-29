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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 29.06.2020 - 09:38,Son Güncelleme:

Altın fiyatları 29 Haziran hafta başına nasıl giriş yaptı? Günün altın yorumları

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Altın fiyatları 29 Haziran hafta başına nasıl giriş yaptı? Günün altın yorumları
Aylık olarak ele alındığında Haziran ayının en yüksek seviyelerinden güne giriş yapan altın fiyatları, 29 Haziran Pazartesi günü 390 liradan piyasalarda alıcı buluyor. Düğün mevsimlerinin yeniden başlamasıyla birlikte yeniden hareketlenmeye başlayan altın piyasası, alım-satım haricinde hediyelik olarak da işlem görüyor. Peki, günün altın yorumları bilgilerine göre altın fiyatlarındaki hareketlenme nereye doğru gidiyor? İşte, 29 Haziran altın yorumları bilgisi

ALTIN FİYATLARI 29 HAZİRAN 2020

Gram altının satış fiyatı 390 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 632 lira civarında geri alınırken, 645 liradan satılıyor.

Yarım altının alış fiyatı 1.264 lira civarında bozdurulurken işlem görürken, 1.290 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.602 liradan işlem görürken, 2.629 liradan geri alınıyor.

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Altın fiyatları alış ve satış fiyatları ile 29 Haziran Pazartesi günü güncel fiyatları ile araştırılmaya başlandı. Anlık gram bazında 390 lira seviyelerinde hareket eden altın fiyatları, 10 gün önceki fiyatına göre 6 liralık bir artış eğiliminde seyrediyor. Analistler tarafından ele alınan altın yorumları aracılığıyla piyasalardaki eğilimi öğrenmek isteyen alıcı ya da satıcılar, buna göre yatırımlarına yön verecek. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte, haftanın ilk gününden 29 Haziran altın fiyatları hakkında merak edilen bazı bilgiler

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