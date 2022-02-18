Altın fiyatları 1900 doları da aştı

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Altın fiyatlarım gerilimden beslenmeye devam ediyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma ihtimali piyasalarda dengeleri yerinden oynattı. ABD, Rusya'nın birkaç gün içinde Ukrayna'ya saldıracağına yönelik açıklamaları piyasalarda tedirginliğe yol açıyor.

Yatırımcılar ise likitte kalmak yerine altına yatırım yapmaya başladı. Savaş gibi durumlarda yatırımcılar genel olarak paralarının değerini korumak için altın tarafında pozisyon alabiliyorlar.

Ons altın fiyatları gerilimle birlikte 1902 dolar direncini de test etti ve böylece 8 ayın zirvesini yeniden denemiş oldu.

FED MART'TA FAİZİ YÜKSELTEBİLİR

ABD Merkez Bankası Fed'den Mart ayında faiz artırımı bekleniyor. Yüksek enflasyonla başa çıkmak için faiz silahını kullanmak isteyen Fed, Mart ayında faizi 0.25 puan artırması bekleniyor. Yüzde 7.5 olan enflasyona karşı olarak düşük faiz artırımı paranın reel getirisini eksiye düşüreceği için altının bu durumu fiyatladığı da iddia ediliyor.

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ONS ALTIN HAREKETLİ

Ons altın fiyatları hareketli seyrediyor. Güne 1898 dolardan başlayan ons altın gün içinde en yüksek 1902 doları gördü. Saat 08:41 itibarıyla ons altın 1892 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN 830 LİRAYA ULAŞTI

Gram altın fiyatları ons altındaki yükselişin etkisiyle güçlenme gösterdi. Gram altın güne 829.1 liradan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 821 lira, en yüksek de 830 lira seviyesini gördü. Saat 08:41 itibarıyla gram altın 825.9 liradan işlem görüyor.