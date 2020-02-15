Altın fiyatları 15 Şubat tarihinde ne kadar oldu? Güncel çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları, 15 Şubat tarihinde pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte, 15 Şubat tarihi için güncel altın fiyatları bilgisi

ALTIN FİYATLARI 15 ŞUBAT CUMARTESİ GÜNÜ NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları, 15 Şubat Cumartesi günü düşüşünü sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 299 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları, bugün 308 liradan işlem görüyor. İşte, güncel altın fiyatları;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 15 Şubat Cumartesi günü 509 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 308 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,055 liradan alınıp 2,076 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 1,019 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

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