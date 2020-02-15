Altın fiyatları 15 Şubat tarihinde ne kadar oldu? Güncel çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları, cumartesi gününün ilk saatleri itibariyle merakla araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta 299 TL'den işlem gören altın fiyatları, hafta sonu gram bazında 308 liradan işlem görüyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, hafta sonu için güncel altın fiyatları bilgisi
Altın fiyatları, 15 Şubat tarihinde pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte, 15 Şubat tarihi için güncel altın fiyatları bilgisi
ALTIN FİYATLARI 15 ŞUBAT CUMARTESİ GÜNÜ NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları, 15 Şubat Cumartesi günü düşüşünü sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 299 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları, bugün 308 liradan işlem görüyor. İşte, güncel altın fiyatları;
Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 15 Şubat Cumartesi günü 509 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 308 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,055 liradan alınıp 2,076 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 1,019 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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