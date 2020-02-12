Altın fiyatları 12 Şubat sabahı ne kadar oldu? Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları

Gram, çeyrek ve yarım altın seçenekleri, 12 Şubat Çarşamba günü güncel fiyatlar ile araştırılmaya devam ediliyor. Hafta başından itibaren düşüş eğiliminde olan altın fiyatları, sabah saatlerinde artış gösterdi. Peki, altın fiyatları 12 Şubat Çarşamba günü ne kadar oldu? İşte, güncel, canlı ve anlık altın fiyatları bilgisi

ALTIN FİYATLARI 12 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNÜ NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları, 12 Şubat Çarşamba günü düşüşünü sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 298 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları, bugün 303 liradan işlem görüyor. İşte, güncel altın fiyatları;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 12 Şubat Çarşamba günü 501 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 303 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,020 liradan alınıp 2,041 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 1,002 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

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