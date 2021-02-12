Altın fiyatları 12 Şubat 2021! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

Piyasaların yakından takip ettiği altın fiyatları, 12 Şubat Cuma gününe düşüş ile başladı. Pandemi etkileri dolayısıyla geçtiğimiz ayların değerli yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatları, gram ve çeyrek seçenekleri ile yakından takip ediliyor. Ellerinde bulunan altını çıkarmak ya da altın satın almak isteyen kişilerin takip ettiği altın fiyatları, küresel piyasalardaki duruma göre yön kazanıyor. Peki, 12 Şubat Cuma günü altın fiyatları ne durumda? İşte, güncel ve anlık altın fiyatları bilgisi

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın 12 Şubat Cuma günü 412TL'den satılırken 409 TL'den geri alınıyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 668, satış fiyatı 681 TL,

Yarım altın alış fiyatı 1.336, satış fiyatı 1.363 TL,

Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.749 satış fiyatı 2.777 TL,

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ALTINDA KISA VADELİ BANT HAREKETİ BEKLİYORUZ

Ziraat Yatırım

Yaşanan düşüşlerin ardından bu hafta toparlanmaya çalışan değerli maden dün hafif yükselişle günü 1.842,5 seviyesinden kapattı. ABD on yıllık tahvil faizinin şu aşamada yükselmekte zorlanması ve dolardaki baskının belirginleşmesi değerli maden için destekleyici. Diğer yandan, dün enflasyon verisinin zayıf gelmesi enflasyonist beklentileri azaltması değerli madende toparlanmayı devam etmesini engellediği söylenebilir. Bu çerçevede, değerli madende kısa vadeli bant hareketi bekliyoruz ki 1.827 - 1.858 hareket alanı olarak izlenebilir. Söz konusu seviyelerin dışında yukarıda 1.865 direnci, aşağıda ise 1.815 desteği izlenebilir.

SATIŞ DENEMELERİNE RAĞMEN TEPKİ ÇIKIŞI GÜCÜNÜ KORUYOR

Meksa Yatırım

Tepki yükselişi sürüyor. İlk destekler 1.833 ve 1.828 seviyelerinde bulunuyor. Sonraki destekler ise 1.815 ve 1.807-1.800 olarak görülüyor. İlk dirençler 1.863 ve 1.875 seviyelerinde. Bu seviyelerde satış denemeleri görülebilir. Sonraki dirençler ise 1.900 ve 1.920 noktalarında bulunuyor. Henüz işlerlik kazanmayan 30 dk’lık grafikte belirginleşen ve çıkış formasyonlarından “ters obo” izlenmeye devam edilebilir. Satış denemelerine rağmen tepki çıkışı gücünü koruyor.

1.820 ALTINDA SATIŞ BASKISININ DEVAMI BEKLENMELİDİR

Vakıf Yatırım

ABD’de açıklanan enflasyon verisi, son dönemde enflasyon beklentileri ile prim yapan değerli metaller için bir miktar negatif görünürken, ons altın 1.860 direncini geçmekte zorlanıyor. Kısa vadede 1.860 seviyesini ilk direnç, 1.820 seviyesini ilk destek olarak izlemeye devam ediyoruz. 1.860 seviyesi aşıldığı takdirde yukarı yönlü hareketin tekrar hız kazanması beklenebilir.

1.820 altında ise satış baskısının devamı beklenmelidir. Ons altında anlamlı bir yükseliş için, teşvik paketiyle ilgili belirsizliklerin ortadan kalkması ve dolar endeksinde tekrar aşağı yönlü seyrin hız kazanması belirleyici olacaktır. Teşvik paketiyle birlikte enflasyon beklentilerinin tekrar yükseleceği bir ortam, orta vadede altını desteklemeye devam edecektir.