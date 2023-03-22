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Altın Fed'le hareketlendi

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Altın Fedle hareketlendi
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 21:05

Altın fiyatları Fed'in faiz hızını azaltmasıyla birlikte güçlenmeye başladı.

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Altın fiyatları Fed'in faiz aksiyonuyla yön belirlemeye başladı. Geçtiğimiz hafta tarihi rekor kıran gram altın Fed'in faiz artırım hızını azaltmasıyla birlikte yeniden yukarı yön izlemeye başladı.

Fed faizi 25 baz puan artırarak yüzde 4,75'ten yüzde 5'e yükseltti.

Ons altın güne 1940 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1934 dolar en yüksek de 1978 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar ons altın 1973 dolardan alıcı buluyor.

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GRAM ALTIN DA PRİMLENDİ

Gram altın da ons altındaki güçlenmeye paralel olarak yükseldi. Gram altın güne 1186 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1183 lira, en yüksek de 1211 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 1207 liradan işlem görüyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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