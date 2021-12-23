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Altın EFT yapılır mı?

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Altın EFT yapılır mı

Altın EFT yapılır mı sorusu, pek çok yatırımcının zihnindeki soru olmaya devam ediyor. Döviz ve Türk Lirasında olduğu gibi altında EFT olup olmadığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Altın EFT yapılır mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Altın Transfer Sistemi (ATS) banka müşterilerinin bankalardaki altın depo hesaplarında bulunan altın bakiyelerini bankalararası kişiden kişiye (P2P) elektronik ortamda transfer edilebilmesine imkan tanıyan bir transfer sistemidir. Bu sistemde Takasbank platform işleticisi, Bankalar sistem katılımcısı (üye), Borsa İstanbul da altın saklayıcısı konumundadır.

Altın transfer sistemine üye olan bankaların müşterileri yine sisteme üye olan diğer bankalardaki kendi veya başkası adına açılan altın depo hesaplarına 1 gramdan başlamak üzere üst sınır olmaksızın altın transfer işlemlerini bankalar aracılığıyla yapılmaktadır.

ATS’ye üye Bankalar müşterilerinin altın transfer talimatlarını yerine getirebilmek için öncelikle Borsa İstanbul saklama kasalarında %100 fiziki karşılığı olacak şekilde altın bulundurmak zorundadır. Borsa İstanbul tarafından bankaların talimatı ile fiziki altın külçeleri Takasbank altın havuz hesabına ilgili banka adına yatırıldığı andan itibaren ATS devreye girmektedir.

Takasbank Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilen yerli ve milli bir yazılım ve sistem ekranları sayesinde Bankalar gerek kendi arayüzlerini gerekse Takasbank üye ekranlarını kullanarak müşterilerinin altın transfer talimatlarını elektronik olarak yerine getirebilmektedir.

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