Altı ayda 6 milyon araç el değiştirdi

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Hürriyet’in TÜİK istatistiklerinden derlediği verilere göre, yılın ilk altı ayında devri yapılan araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.8 artarak 5 milyon 174 bin 722 adede ulaştı. Sadece haziran ayında devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısı ise 892 bin 197 adet olarak gerçekleşti. Diğer yandan, haziran ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 13.4 azalarak 193 bin 688 adet oldu. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46.1’ini motosiklet, yüzde 39.1’ini otomobil, yüzde 8.4’ünü kamyonet, yüzde 4.1’ini traktör, yüzde 1.6’sını kamyon, yüzde 0.3’ünü minibüs, yüzde 0.3’ünü otobüs ve yüzde 0.1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

27 MİLYON ARAÇ YOLLARDA

Son verilere göre, Türkiye yollarında trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 27 milyon 525 bin 301 oldu. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53.4’ünü otomobil, yüzde 16.6’sını motosiklet, yüzde 15.9’unu kamyonet, yüzde 7.8’ini traktör, yüzde 3.4’ünü kamyon, yüzde 1.8’ini minibüs, yüzde 0.8’ini otobüs ve yüzde 0.3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Haziran’da bir önceki aya göre kamyonda yüzde 28.6, özel amaçlı taşıtta yüzde 27.2, minibüste yüzde 25.9, traktörde yüzde 19.1, kamyonette yüzde 15.8, otomobilde 12.9, motosiklette yüzde 11.9 ve otobüste yüzde 9 azaldı.