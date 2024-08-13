Alternatif fonlar doludizgin

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Yükselen fiyatlar ve kredi piyasasına erişimdeki zorluklar nedeniyle yatırım yapacaklar için önemli bir alternatif oluşturan gayrimenkul yatırım fonları (GYF) ve Türkiye’nin unicorn adaylarına yatırım imkanı veren girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) hızlı büyümesini sürdürüyor. Dünyada 24.8 trilyon dolar düzeyinde olan küresel alternatif yatırım fonlarının Türkiye’deki büyüklüğü son bir yılda yüzde 154 büyüyerek 283.5 milyar TL’ye ulaştı. Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının toplam büyüklüğü temmuz ortası itibarıyla 184.1 milyar lira, Gayrimenkul Yatırım Fonlarının büyüklüğü de 99.3 milyar lira düzeyinde.

2015 yılında kurulan ve alternatif yatırım fonları pazarında GSYF’de yüzde 20.4, GYF’de de 25.7 payla lider konumda bulunan Re-Pie Portföy’ün Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel, fonların; girişimlerin büyümesine destek olduğunu; aynı zamanda ülke ekonomisine önemli katkı yaptığına dikkat çekti.

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YATIRIM İŞTAHINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Çamlıbel, “GSYF yatırımı ile uluslararası başarı yakalayan girişimlerin yatırımcısını yüksek performansları ile memnun etmesinin yanı sıra, bu fonların avantajlarının giderek fark edilmesi, BES’lerin GSYF’lere olan ilgisinin artması ve SPK’nın getirdiği düzenlemeler yer alıyor” dedi.

Alternatif yatırım fonlarının ülke ekonomisine katkısının daha da artmasını beklediklerini kaydeden Çamlıbel, “Gelişmiş ülkelerde faiz indirimine paralel yatırım iştahında artış yaşanacak. Türkiye girişim ekosisteminin de bundan pay almasını bekliyoruz” diye konuştu.

‘YATIRIMCILARA FIRSAT PENCERESİ’

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yaptığı yeni düzenlemeyle, proje gayrimenkul yatırım fonu (Proje GYF) kurulmasının önü açtı. Böylece fonlar topraktan gayrimenkul projesine yatırım yapabilecekler. Gayrimenkul yatırım fonlarının, yüksek faiz ve yüksek fiyatlar nedeniyle konuta ve gayrimenkule erişimin zor olduğu dönemde yatırımcılara önemli fırsat penceresi açtığını anlatan Çamlıbel, şöyle devam etti: “Türkiye’de GYF’ler sayesinde yatırımcılar, kendi başlarına alamayacakları AVM’lere, otel, lojistik veya iş merkezi gibi ticari mülklere, konut projelerine veya her tür arsaya yatırım yapabiliyor. Ayrıca gayrimenkullerin değer artışından ve kira gelirinden faydalanabiliyor. SPK’nın son yaptığı ‘proje GYF’ düzenlemesi sayesinde konut piyasasına yönelen likidite artacak, piyasanın şeffaflığı gelişecek ve özellikle İstanbul gibi bölgelerde kentsel dönüşüm hızlanacak.”

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“Bunun yanında mevzuat değişikliği sonrasında nitelikli yatırımcıların değerlendirebileceği fon sayısı ve çeşitliliği de artacak, pazarın büyümesine katkı yapacak” diyen Çamlıbel, “Proje GYF’lerin sağlayacağı finansmanla birlikte konut arzının artması, buna bağlı olarak da konut fiyatları üzerindeki yukarı yönlü piyasa baskısının azaltılması öngörülüyor. Bu sayede konuta yönelik erişilebilirliğin artırılması hedefleniyor” ifadelerine yer verdi.

100 ŞİRKETE YATIRIM

2015’TE kurulan Re-Pie Portföy’ün, portföy büyüklüğü 71.8 milyar liraya ulaştı. 40 adet girişim sermayesi yatırım fonunun toplam büyüklüğü ise 37.6 milyar lira. Şirketin 36 adet gayrimenkul yatırım fonunun büyüklüğü ise 255 milyar lira. Grupta 12 adet menkul kıymet yatırım fonu ve 2 emeklilik yatırım fonu var. Emre Çamlıbel, girişim ekosisteminde ise 100’e yakın şirkete yatırım yaptıklarını söyledi. Bu şirketler arasında Getir, Colendi, ACE Games, İkas, Modanisa, EasyCep, PayPorter, ARF Bio ve BinBin de yer alıyor.

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KOLAY ERİŞİM İÇİN UYGULAMA

ALTERNATİF yatırım fonlarına bireysel yatırımcıların hızlı ve kolay erişimi için Fonmap mobil uygulaması kuruldu. Uygulama sayesinde alternatif yatırım fonlarına dijital ortamda erişim sağlanırken, yatırımcılar, ihraç dönemi süren fonların katılma paylarını alabiliyor.