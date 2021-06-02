Altcoin Nedir, Nasıl Alınır? En Büyük Altcoin Hangisidir, Altcoinler Neren Alınır?

Bitcoin dışında kalan Ripple, Ethereum, Dash, Litecoin ya da diğer herhangi bir Bitcoin olmayan farklı kripto para birimi olan altcoin kategorisi içine girer.

Altcoin Nedir?

İlk kripto para Bitcoin olarak piyasaya sürüldü. Bitcoinin başarısı ise, şimdi 5000 farklı coin çeşidine ulaşan diğer dijital madeni paraların da yolunu açıyor. Bu coinler ise, altcoin olarak işlem görüyor. Bitcoinin dışında kalan Dash, Ripple, Ethereum, Litecoin ya da diğer herhangi bir coin çeşidi altcoin olarak adlandırılır.

Genellikle bir altcoin, Bitcoin’in daha iyi ya da farklı bir versiyonu olarak işlem görür. Piyasada bulunan her altcoin, diğerlerinden daha iyi yaptığı “benzersiz işlevselliğe” sahip olduğunu iddialı eder. Örneğin, Litecoin, işlemlerini Bitcoin’den çok daha hızlı yürüten bir kripto para çeşididir. Monero ve Dash ise, anonimlik yönüne daha çok odaklanan altcoin’lerdir. Bu da işlemleri neredeyse izlenmesi mümkün olmayan bir hale getirir.

Altcoin Nasıl Alınır?

Altcoin, satın almanın en sık kullanılan ve en kolay yolu borsalardan satın almaktır. Altcoin satın almak için yapmanız gereken tek şey, güvenilir bir hesap açmak, bir borsa bulmak ya da banka hesabınızı ve bazı durumlarda banka kartınızı kullanarak altcoin satın almanız gerekir. Altcoin satın almak istiyorsanız kripto para sitelerini tercih edebilirsiniz.

En Büyük Altcoin Hangisidir?

Ethereum, blockchain teknolojisine dayalı olan halka açık, açık kaynaklı ve dağıtılmış bir kripto paradır. Ethereum, yazılım geliştiricilerin merkezi olmayan uygulamaları ise, küresel bir genel node ağı ile çalıştırmasını sağlar. Ethereum’un en belirgin ve en dikkat çekici özelliği ise, akıllı sözleşmelerdir. Genç bir yazılım geliştiricisi olan Vitalik Buterin öncülüğü ile ortaya çıkan bu proje, bu özelliği ile piyasada yeni bir devir açarak ve tutunmayı başarmıştır.

Altcoinler Nereden Alınır?

Altcoinler, kripto para borsasından satın alınabilir. Kripto para borsalarına kayıt olarak kripto para borsasından altcoin almaya başlayabilirsiniz. Altcoin satın almak için en kolay ve en çok tercih edilen yollardan birisi borsalardan Altcoin satın almaktır. Bunun için yapmanız gereken tek şey, güvenilir bir borsa bulmaktır. Aynı zamanda bir hesap açmak ya da banka hesabınızı ve bazı durumlarda banka kartınızı kullanarak altcoin satın almaktır.

Altcoinlerin Avantajları

Altcoinlerin pek çok avantajı bulunuyor. Bu avantajlardan bazıları ise,

Kolay kullanılabilirlik ve kullanım konforudur.

Yüksek likidite.

Bitcoin’den daha fazla bir işlem hızı sunması.

Finansal araçlara kolay bir şekilde erişim.

Ucuz madencilik ekipmanları.

Finansal araçlara istikrarlı ve kolay bir erişim sağlanabilmesi.

Tekelin olmaması.

Madenciliğin hızlandırılması için algoritmalarda ve program kodunda yapılan değişiklikler yapılması.

Altcoinlerin Dezavantajları

Altcoinlerin pek çok avantajı olduğu gibi bazı dezavantajları da bulunuyor. Her kripto paranın kendine göre bazı eksiklikleri vardır. Bu dezavantajlar ise,

Yatırımcılar ve traderlar genellikle kripto para piyasasından gelen haberlere, ticari kararlara ve politik açıklamalara aniden tepki verirler. Bu coinlerde yaşanan keskin fiyat hareketleri, blok zinciri endüstrisinde önemsiz ama fiyatlarda önemli değişimlere neden oluyor.

Potansiyel altcoin oranları yatırımcıların ilgisine göre değişir. Ama küçük bir hata payı bile istikrarsız hareket eden yatırımcıların paniğe kapılmasına neden olabilir. Çok ümit veren bir altcoin de çok fazla değer kaybedebilir hatta varlığı bile sona erebilir. Bu da pek çok farklı soruna neden olabilir.

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