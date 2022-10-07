Altay Tankı ANADOLU gemisine LCM ile yüklendi! Çıkarma tamamlandı

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Dünyada örnek projelere imza atan Türkiye yeni bir başarıya daha imza attı. Altay Tankı, mekanize çıkarma aracı LCM'ye yüklenip açık denizde ANADOLU gemisine yüklendi ve ardından da yine LCM'ye alınarak sahile çıkarma operasyonunu başarıyla icra etti.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir konuya ilişkin Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

ANADOLU gemimizin tank operasyonu testleri Altay prototipi ile başarılı şekilde icra edildi.

Mekanize Çıkarma Aracı LCM ile askeri tersaneden alınan Altay tankı, önce ANADOLU gemisine yüklendi, ardından yine LCM'ye alınarak sahile çıkarma operasyonu gerçekleştirildi.

Bugün tamamlanan bu test ile projede önemli bir aşama daha geçildi. Her geçen gün bir adımı daha tamamlıyoruz ve ANADOLU'yu envanterimize katmak için sabırsızlanıyoruz.