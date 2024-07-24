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Alphabet'in gelirleri arttı

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#Alphabet#Gelir#Ekonomi
Alphabetin gelirleri arttı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 06:15

ABD'li teknoloji şirketlerinden Alphabet'in geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 14, net karı yüzde 28,6 artış kaydetti.

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Google'ın ana kuruluşu Alphabet, nisan-haziran dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, Alphabet'in yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artarak 84,7 milyar dolara çıktı. Şirket, 2023'ün ikinci çeyreğinde 74,6 milyar dolarlık gelir sağlamıştı.

Şirketin net karı da ikinci çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 28,6 artışla 23,6 milyar dolara yükseldi. Alphabet, geçen yılın aynı döneminde 18,4 milyar dolar net kar elde etmişti.

Firmanın geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,44 dolar olan hisse başına karı da bu senenin aynı döneminde 1,89 dolara çıktı.

Alphabet'in söz konusu dönemde geliri ve karı, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

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#Alphabet#Gelir#Ekonomi

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