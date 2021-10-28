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Alper Özata; “Yaşanan ekonomik daralma sebebiyle kredi almak giderek zorlaşıyor”

#Sponsorlu İçerik#Alper Özata#Kredi Sorgulama Sistemi
Alper Özata; “Yaşanan ekonomik daralma sebebiyle kredi almak giderek zorlaşıyor”

Kişi ya da kurumlara kredi danışmanlığı konusunda Türkiye kriterlerine göre geliştirdikleri Simülatörlü kredi sorgulama sistemi ile hizmet veren Hiperaktif Kredi Danışmanlık CEO’su Alper Özata; “SKS Dünyada kullanılan finansal sistemlerden ilham alınarak tasarlandı. Kredi kullanabilenlerin yanında kredi alamayanlar için de çözümler sunan yapay zekâdır.” sözlerinin altını çizdi.

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kredi onaylama oranlarını da azalttı ve bankalardan kredi almak daha zor hale geldi. Kredi almak isteyen bireysel ve kurumsal müşterilerin ancak doğru danışmanlık ile istediği sonucu alabileceğini belirten Hiperaktif Kredi Danışmanlık CEO’su Alper Özata, “Ekonomik zorlukların giderek arttığı bu dönemde, istenen zamanda ve istenen miktarda likit kaynağa ulaşmak, hem şirketler hem de şahıslar için büyük önem arz ediyor. Bankaların kredi tahsilat oranlarının düşmesi ve paranın her zamankinden daha değerli olması, kredi onay süreçlerini de uzatıyor ve ret cevapları giderek artıyor. Kredi onaylarının giderek daha zor hale geldiği bugünlerde birçok kişi ya da kurum ihtiyaç duyduğu kaynağa ulaşamadığı için ekonomik buhran yaşıyor. Oysaki doğru kredi danışmanlığı ile bu süreçlerin üstesinden gelinebilir. Çünkü onaylanmayan kredilerin sebebi bilinçsiz başvurular. Doğru kredi kullanımını sağlamak amacıyla vatandaşlarımızın alanında uzman isimlere danışarak kredi başvurusu yapmasını öneriyoruz.” dedi.  

Banka banka, şube şube anlık durum tespiti

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Alper Özata; “Biz kendi simülatörümüzü kullanıyoruz ve yapay zekâ ile en doğru sonuçları elde ediyoruz. En önemlisi de hangi bankanın, hangi şubesinden, ne kadar faizle, ne kadar vade ile kredi kullanabileceğini ya da anlık durumda kullanamıyorsa ne kadar beklemesi gerektiğini veya kredi çıkmıyorsa bunun nedenlerini detaylı şekilde görebiliyoruz. Vatandaşlarımızın bu envantere ulaşma ihtimali yok.” ifadelerini kullandı.  

Kredi için banka banka gezme devri bitti

Yılda 200 bin kişiye kredi danışmanlık hizmeti veren Hiperaktif Kredi, binlerce kişi ya da kurumun, doğru danışmanlık modeliyle ihtiyaç duyduğu kredi miktarına ulaşmasını sağlıyoruz diyen Hiperaktif Kredi Danışmanlık CEO’su Alper Özata; “Bu noktada önemli olan ihtiyaç sahibinin verilerini doğru analiz etmek ve bankadan doğru kredi miktarını istemek. Burada kapsamlı profil analizleri ile kişi ya da kurumun gelir miktarını, varsa mevcut kredilerini, bu kredilerin taksit tutarını ve bu taksitlerin gelirine göre oranı belirliyor bunun sonunda kullanıcıların daha doğru yönlendirilmelerini sağlıyor. Kredi çekmek isteyenler bankaları tek tek gezmeden, zaman kaybı yaşamadan ve strese girmeden istediği sonucu alabiliyor." şeklinde konuştu.  

Simülatörlü kredi sorgulama sistemi 

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Alper Özata sözlerine şöyle devam etti; “Geliştirdiğimiz Simülatörlü Kredi sorgulama (SKS) ile kullanıcılarımız kredi kararı almadan önce finansal puanlarını, kredi limitlerini, ödeme performanslarını, trendde olan tüm kredi verilerini kredi politikalarına göre analiz ederek daha isabetli kredi başvurusu yaptı. Böylelikle bankalardan daha bilinçli kredi kullanabildiler. Kredi politikalarına göre analiz eden yapay zekâ SKS bir kredi sorgularken trendde olan kredi verilerinin üzerine tüm kişisel özellikler ve mali yapıyı ekleyerek başvuru yapmadan skoru düşmeden vakit kaybetmeden işlemleri gerçekleştirir. Yapay SKS’yi İTÜ çekirdekte geliştirmeye devam ediyoruz. Sadece 24 ayda 400 bin başvuru aldık ve 150 milyon krediye danışmanlık sağlayarak hem müşterilerimize hem bankacılık sistemine hem de ekosisteme katma değer sağladık. Bu sayede tüm sektörlerde tüm markalar arasında müşteri memnuniyeti ve kalitede 1. sıraya seçildik. Şu anda Londra ve Azerbaycan’da araştırma ve pazarlama çalışmalarımız devam ediyor. İlk etap hedefimiz Blockzincirimiz akıllı sözleşmeler ve dijital imza ile işlemlerimizi çok daha pratik hale getireceğiz ve tüm dünyada iş modelimizi kullanabilir hale getireceğiz.”

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www.hiperaktifkredi.com

0 850 888 44 45


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#Sponsorlu İçerik#Alper Özata#Kredi Sorgulama Sistemi

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