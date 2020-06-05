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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 05.06.2020 - 11:39,Son Güncelleme:

"Alo TÜİK" geliyor

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"Alo TÜİK" geliyor
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BTK tarafından, TÜİK'e vatandaşların bilgi alabilmeleri için 124 kısa numarası tahsis edildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından, vatandaşların çeşitli konularda bilgi alabilmeleri amacıyla 124 kısa numarası Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) kullanımına verildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TÜİK, vatandaşların bilgi almasını sağlamak ve çalışma alanlarıyla ilgili sorularına cevap verebilmek için BTK'den kısa numara talebinde bulundu.

Bu talebin ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi sonucu BTK, 124 kısa numarasını "Alo TÜİK" hizmet adıyla TÜİK'e tahsis etti.

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