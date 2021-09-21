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‘Alo Gıda’ hattına 5 yılda 393 bin başvuru

#Alo Gıda#Bekir Pakdemirli#Önerge
‘Alo Gıda’ hattına 5 yılda 393 bin başvuru

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Alo Gıda Hattı olan 174’e son beş yılda toplam 393 bin 515 başvuru yapıldığını kaydederek, “15 bin 974 idari para cezası, 276 savcılığa suç duyurusu ve 387 faaliyetten men olmak üzere toplam 16 bin 637 başvuruya cezai işlem uygulanmıştır” dedi.

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Umut ERDEM-CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Bakan Pakdemirli’nin yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Pakdemirli önergesinde Alo Gıda Hattı 174’e ilişkin, “Alo Gıda Hattı olan 174’e son 5 yılda kaç tane başvuru yapılmıştır? Başvuruların kaçı bilgi alma, kaçı ihbar, kaçı şikayet amacıyla yapılmıştır? Yapılan şikayet ve ihbarların kaçı kapsamında denetim başlatılmıştır ve yaptırım uygulanmıştır? ALO 174’e yapılan başvurular sonucunda yapılan denetim sayısının son beş yıl içerisinde yıllara göre dağılımı nedir?” sorularını yöneltti.

Bakan Pakdemirli, önergeye verdiği yanıtta şunları kaydetti: “Alo Gıda Hattına 1 Ocak 2017 - 27 Haziran 2021 tarihleri arasında toplam 393 bin 515 adet başvuru yapılmıştır. Bu tarihler arasında toplam 139 bin 410 adet başvuru bilgi alma başlığı altında kayıt altına alınmıştır. Toplam 236 bin 573 adet başvuru ihbar şikayet başlığı altında kayıt altına alınmıştır. İhbar ve şikayet başlığı altında kayıt altına alınan başvuruların tamamı için denetim yapılmıştır.

15 bin 974 idari para cezası, 276 savcılığa suç duyurusu ve 387 faaliyetten men olmak üzere toplam 16 bin 637 başvuruya cezai işlem uygulanmıştır. Alo 174’e yapılan başvurular sonucunda yapılan denetim sayısı 2017 yılında 76 bin 49, 2018 yılında 93 bin 391, 2019 yılında 89 bin 723, 2020 yılında 93 bin 548 ve 2021 yılında 40 bin 808’dir.”

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#Alo Gıda#Bekir Pakdemirli#Önerge