Almatı Havalimanı’nı işletmeye başladı

TAV ve VPE Capital’in oluşturduğu konsorsiyum, Mayıs 2020’de Almatı Havalimanı ve bağlantılı yiyecek-içecek ve yakıt işletmelerini satın almak üzere imza atmıştı. TAV’ın konsorsiyumda yüzde 85 payı bulunuyor. Sekiz ülkede 15 havalimanı işleten TAV, 200 milyon dolar yatırımla modern “İpek Yolu”nun başlıca merkezlerinden Almatı’nın kapasitesini iki katına çıkaracak.



TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “Asya ve Avrupa arasındaki ana transit merkezlerinden biri olan Kazakistan’ın Almatı Havalimanı’nı satın alarak portföyümüze eklemekten mutluluk duyuyoruz. Asya’dan Avrupa ve Afrika’ya doğru havadan kurulan modern ‘İpek Yolu’nun önemli duraklarından birini işletmeye başladık. Havacılık tarihinin en ciddi krizlerinden birinin içinden geçerken bu projenin yurtdışı finansmanla tamamlanması, TAV’ın kredibilitesini göstermesi açısından da ayrıca önem taşıyor.

Orta Asya’nın coğrafi ve ekonomik olarak en büyük ülkesi olan Kazakistan, Türkiye ile köklü ilişkilere ve yaklaşık 3 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip. Kazakistan ve Türkiye arasındaki ticari ve turistik ilişkilere ve her iki ülkenin ekonomilerine çok ciddi bir katkımız olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

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