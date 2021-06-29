Almanya'ya net göçteki düşüş 5'inci yıla taşındı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, geçen yıl 1 milyon 187 bin kişinin göç ettiği ülkeyi, terk edenlerin sayısı 966 bin olarak kayıtlara geçti. Böylece 2019 için 327 bin olarak açıklanan ülkeye net göç sayısı, geçen yıl yaklaşık 220 bine gerileyerek art arda 5 yıl düşüş kaydetmiş oldu.

Almanya'ya göç edenlerin sayısında geçen yıl 2019'a kıyasla 372 bin, ülkeyi terk edenlerin sayısında ise 266 bin kişilik azalma oldu. Almanya'ya 27 Avrupa ülkesinden gelenlerin sayısı, Almanya'dan göç edenlerden 173 bin fazla olarak gerçekleşti. Söz konusu rakam 2019'da 214 bin olarak kayıtlara geçmişti.

Destatis'in açıklamasında, seyahat kısıtlamaları ve ekonomik nedenlerin geçen yıl göç planlarının ertelenmesi ya da iptalinde etkili olduğu belirtildi. Bu arada, Türkiye'den Almanya'ya net göç 2020 için 8 bin 214 olarak açıklandı. Geçen yıl 30 bin 438 kişi Türkiye'den Almanya'ya, 22 bin 224 kişi de Almanya'dan Türkiye'ye göç etti.

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