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Almanya'nın kamu borcu 2 trilyon 256 milyar avroya çıktı

#Kamu Borcu#Almanya#Salgın Dönemi
Almanyanın kamu borcu 2 trilyon 256 milyar avroya çıktı

Almanya'nın kamu borcu, bu yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre 46,3 milyar avro artarak yaklaşık 2 trilyon 256 milyar avroya çıktı.

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Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı öncü verilere göre, 2021'in ikinci çeyreğinde Almanya'nın federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara genel kamu borcu ilk çeyreğe göre 46,3 milyar avro arttı. İlk çeyreğin sonuna göre yüzde 2,1 artarak yaklaşık 2 trilyon 256 milyar avroya yükselen kamu borcu, 2020 sonuna göre yüzde 3,6 artışla 78,9 milyar avro artış kaydetti. Kamu borcu, Kovid-19 öncesi, 2019'un sonuna göre de 358 milyar avro arttı.

Destatis, özellikle federal kamu borcundaki artışın ana nedeni olarak Kovid-19 krizine karşı finansman tedbirleri için Alman federal hükümetinin borçlanmasını gösterdi. Bu arada, kişi başına düşen kamu borcu da 26 bin 532 avrodan 27 bin 90 avroya yükseldi. Söz konusu dönemde federal kamu borcu, 46 milyar avro artarak 1 trilyon 477,5 milyar avroya çıktı. Eyaletlerin borcu 63 milyon avro azalışla 639,9 milyar avroya inerken, belediye ve belediye birliklerinin borcu 400 milyon avro artarak 134,4 milyar avroya ulaştı.

SALGIN DÖNEMİNDE 470 MİLYAR AVRO BORÇ
Öte yandan, hükümetin bu yıl yaklaşık 100 milyar avroluk yeni borçlanma planı ile 2020-2022 dönemindeki toplam borçlanması 470 milyar avroya ulaşacak. Alman Parlamentosu Kovid-19 krizinin başladığı 2020'de Almanya'nın anayasadaki borç freni mekanizmasını askıya alarak hükümete Kovid-19 önlemlerini finanse etmek için yeni borç alma izni vermişti. Borç freninin gelecek yılın sonuna kadar askıda kalması bekleniyor. Almanya, borç freni mekanizmasını 2023'ten itibaren tekrar yürürlüğe koymayı hedeflerken, federal bütçe üzerindeki baskının artan Kovid-19 tedbirleri ve yatırım harcamaları ile artması öngörülüyor.

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#Kamu Borcu#Almanya#Salgın Dönemi