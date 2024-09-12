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Almanya’nın da biletini kesecek

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#BİLİŞİM 500#Biletinial#Ulaş Uslu
Almanya’nın da biletini kesecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 07:00

BİLİŞİM 500 listesinde “Son 1 Yılda En Hızlı Büyüyen 10 şirket” sıralamasında ilk 5’e giren Biletinial, Almanya’nın da biletini kesmeye başladı.

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Türkiye’nin teknoloji odaklı etkinlik biletleme platformu olarak şirket vizyonunu “global ölçekte bulut tabanlı bir eğlence platformu olmak” olarak ifade eden Biletinial CEO’su Ulaş Uslu, “Şirket olarak 2023’ü ve 2024’ün ilk yarısını oldukça verimli geçirdik” dedi.

YAZILIM İHRACATI

Biletinial’ın Bilişim 500 Plus - Son 1 Yılda En Hızlı Büyüyen 10 sıralamasında ilk 5’te yer aldığını hatırlatan Uslu, dünyanın önde gelen bulut tabanlı eğlence biletleme platformlarından biri olmak üzere ilerlediklerini ve Almanya operasyonlarına hız verdiklerini vurguladı. Uslu “Yurtdışında faaliyetlerimizi Pick A Seat markası ile yürütmeye başladık. Bu ay Almanya’da Kel Diva tiyatro oyununun turnesini gerçekleştiriyoruz.  Bu kapsamda Almanya’daki izleyiciler önümüzdeki aylarda Türkiye’den oldukça önemli tiyatro oyunları ve konserler ile buluşma imkânı bulacaklar.  Avrupa’da Almanya ile birlikte Hollanda, Belçika, Avusturya gibi ülkelerde de benzer açılımlar yapacağız” ifadelerini kullandı. Yurtdışına açılımlarının aynı zamanda yazılım ihracatı anlamına da geldiğini vurgulayan Uslu, Biletinial’ın eğlence sektöründe yazılım ithalatı bağımlılığına gerçek anlamda bir alternatif yarattığını söyledi.

 

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#BİLİŞİM 500#Biletinial#Ulaş Uslu

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