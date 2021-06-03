Almanya'dan Rus uçaklarına izin

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre Lufthansa şirketinin bir sözcüsü, Rus makamlarının Moskova ve St. Petersburg'a uçuş izini verdiğini açıkladı.

Almanya Ulaştırma Bakanlığının da bu açıklamayı doğruladığı ve Rus hava yolu şirketlerine yeniden Almanya’ya uçuş izini verdiği aktarıldı.

Bakanlık daha önce, Rus merciler Lufthansa’nın uçaklarına zamanında uçuş izni vermediği için Rusya’ya misilleme yaparak Rus hava yolu şirketlerinin Almanya'ya yapacağı uçuşlara izin vermeyeceğini bildirmişti. Lufthansa'nın uçuşlarına müsaade verilmesi durumunda, Rus hava yolu şirketlerinin Almanya'ya uçuşlarına yeniden izin verileceği açıklanmıştı.

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