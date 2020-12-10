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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 12:54 | Son Güncelleme:

Almanya'dan flaş Suudi Arabistan kararı! Yasak 2021 sonuna kadar devam edecek

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Almanya'dan flaş Suudi Arabistan kararı! Yasak 2021 sonuna kadar devam edecek
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Alman hükümetinin Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatı yasağını 2021'in sonuna kadar "sıkılaştırarak" uzattığı bildirildi.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, Almanya'da hükümet, Suudi Arabistan'a 2021'de silah ihracatı için diğer Avrupa ülkeleriyle ortak üretilen silahlar hariç yeni izinler vermemeye devam edecek.

Suudi Arabistan'a silah ihracatı için önceden verilmiş izinler de iptal edilecek. Yemen'deki savaş ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Berlin, 2018'de Riyad'a silah ihracatını askıya almıştı. Alman hükümeti, Suudi Arabistan'a uyguladığı silah ihracat yasağını birkaç kez uzattı. 

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