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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 29.06.2021 - 06:43 | Son Güncelleme:

Almanya'dan Coinbase'e izin çıktı

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Almanya'dan Coinbase'e izin çıktı

Almanya'daki finansal piyasalar regülatörü BaFin, kripto para borsası Coinbase'e izin verdiğini duyurdu.

Almanya'da kripto para piyasalarına ilişkin olarak önemli karar çıktı. Finansal piyasaları regüle eden BaFin, Coinbase'e kripto para saklama hizmeti sağlaması için lisans verdi.

Coinbase lisansın yanında kripto varlıklarda kendi özsermayesi ile işlem de yapabilecek.

2019'DA KARAR ALMIŞLARDI

Bundestag'da 2019 yılında alınan karara göre, kripto para hizmeti sağlayacak kuruluşların lisans alma zorunluluğu getirilmişti. Lisans almayan kuruluşların Almanya'dan ayrılması gerektiği de açıklanmıştı.

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