Almanya'dan Çin’e 130 milyar euroluk corona virüs faturası

Bir çok ülke dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınının başladığı Çin'e "salgın ihmali" nedeniyle tazminat davası açmaya hazırlanıyor.



Geçtiğimiz gün İngiltere'nin Pekin yönetimine gösterdiği tepkiye Almanya da eklendi. Almanya corona virüs nedeniyle meydana gelen finansal kayıplar nedeniyle Çin’e 130 milyar euroluk fatura kesti.



ALMANYA ZARARI KALEM KALEM HESAPLADI



Faturada, turizmden gelir kaybı olarak 27 milyar euro, Alman film endüstrisinin gelir kaybı olarak 7.2 milyar euro ve Alman havayolları şirketi Lufthansa’nın gelir kaybı olarak da 50 milyar euro yer aldı. Söz konusu faturanın kesilme nedenin ise Çin’in ‘küresel salgından sorumlu’ olması olduğu belirtildi.