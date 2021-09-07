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Ekonomi
Haber Giriş: 07.09.2021 - 10:25 | Son Güncelleme:

Almanya'daki şirketlere büyük şok! Suç duyurusunda bulunuldu...

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Almanya'daki şirketlere büyük şok! Suç duyurusunda bulunuldu...

Almanya'da birçok firma hakkında, Çin'de Uygurların zorla çalıştırılmasından kazanç sağladıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Almanya'da insan hakları aktivistleri, Çin'de Uygurların zorla çalıştırılmasından "kazanç sağlamakla" suçladıkları Lidl ve Hugo Boss gibi dev firmaların da aralarında olduğu birçok şirkete dava açtı.

Euronews'un haberine göre Berlin merkezli sivil toplum kuruluşu Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR), "insanlığa karşı işlenen suçlarda suç ortaklığı" iddiasıyla, bazı Alman şirketleri hakkında dava açtığını duyurdu.

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Söz konusu şirketler arasında Hugo Boss ve C&A giyim zincirlerini ile Lidl ve Aldi mağazaları bulunuyor. Dernek, bu şirketleri "doğrudan veya dolaylı olarak Sincan'daki Uygur azınlığın zorla çalıştırılmasından yararlanmak ve suça ortak olmakla" suçluyor.

Almanyadaki şirketlere büyük şok Suç duyurusunda bulunuldu...

ECCHR direktörü Miriam Saage-Maass, Alman şirketlerin, Uygurları çalıştıran Çinli fabrikaları tedarik zincirinde bulundurduğunu ileri sürdü.

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STK sorumlusu, zorla çalıştırma kullanımına ilişkin somut kanıt elde etmenin zor olduğunu belirtse de, "Asıl sorunun, zorla çalıştırma faaliyetinde bulunan şirketlerle ticari ilişkilerini sürdürmenin bu suçlara yardım etmenin ve 'teşvik etmenin' bir yolu olup olmadığıdır" dedi.

Miriam Saage-Maass, "Bu beş vakanın çok daha büyük ve daha sistematik bir sorunun sadece bir örneği olduğuna inanıyoruz" dedi.

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Daha önce birçok rapor, Pekin'in Uygurları zorla çalıştırdığını gündeme getirmişti. Benzer bir şikayet, nisan ayında Fransa'da yolsuzlukla mücadele derneği Sherpa tarafından Uniqlo ve Zara dahil olmak üzere dört çok uluslu giyim şirketine karşı yapılmıştı.

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